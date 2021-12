Der letzte Nachtdienst des Schladming-Machers

Rennen mit Götschl

Zum „Vierteljahrhundert-Jubiläum“ im kommenden Jänner - 2022 steigt immerhin das 25. Nightrace - kann man angesichts des letzten „Nachtdienstes“ von Hans Grogl nur hoffen, dass sich die Lage rund um das unaussprechliche Virus dann endlich verbessert hat. Auf ein Geister-Rennen wie heuer hat nämlich keiner mehr Bock. Speziell Grogl nicht. „Wir wollen wieder ein richtiges Fest feiern, arbeiten diesmal auch zusammen mit dem Steirischen Skiverband an einem Charity-Rennen mit Renate Götschl. Laut derzeitigem Stand planen wir einmal für 15.000 bis 20.000 Zuschauer an der Planai beim Nachtslalom, inklusive Tribünen und allem Rundherum“, hält auch der Mr. Nightrace die Daumen, dass sich die Steiermark wieder in gewohnter und lautstarker (Skiparty)-Manier einem Millionenpublikum präsentieren darf. Dem Hans, den Grogls, sei das nur vergönnt!