Unmenschliche Bedingungen für Flüchtlingskinder

„Nicht nur haben sie schreckliche Jahre hinter sich - in denen sie keinen angemessenen Zugang zu Nahrung, sauberem Wasser und einer grundlegenden Gesundheitsversorgung oder Bildung hatten - sie blicken auch in eine düstere Zukunft, da die Behörden keinerlei Willen zeigen, die Kinder in ihre Heimat zurückzubringen“, beklagte Amnesty weiter.