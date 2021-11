Bradley Cooper: Mit Messer in U-Bahn attackiert

„Dieses Messer hat schon einiges erlebt“

Dort war er völlig allein, bis er spürte, dass sich ihm jemand von hinten näherte: „Ich habe gedacht, dass da jemand ein Foto von mir machen will oder so. Als ich mich umdrehte, wurde ich plötzlich in ,French Connection‘-Manier gegen die Haltestange gedrückt. Als ich runtergeschaut habe, sah ich ein Messer.“