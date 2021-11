Ohne Dirigent spielt bei Sturm keine Musik

„Noch bin ich ruhig“, sagt Sturm-Sportchef Andreas Schicker. Kann er auch sein. Sturm hat sein Schicksal am Mittwoch im Nachtrag gegen Altach und am Samstag im Heimspiel gegen die Admira gegen vermeintlich schlagbare Gegner ja selbst in der Hand. Klappt’s mit den angepeilten sechs Zählern, „hätten wir in meinen Augen mit 30 Punkten auch den Einzug in die Meistergruppe ganz gut abgesichert", rechnet Schicker.