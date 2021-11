So köstlich is(s)t Wien im Lockdown

Die äußeren Umstände (Lockdown) mögen anstrengend sein. Als Ausgleich lassen Sie sich doch mal selbst verwöhnen. Pfiffige Wiener Wirte bieten Köstlichkeiten aller Art zum Mitnehmen an. Torten, Kuchen und legendäre Buchteln, hergestellt in Handarbeit von Wiener Omis, warten in der „Vollpension“ in der Mariahilfer Straße 33. Klassische Hausmannkost bekommt man u.a. in Hausmair’s Gaststätte (Lerchenfelder Straße 73) portioniert und griffbereit im Sackerl. Oder soll es ein traditioneller Kaiserschmarrn to go sein? Dann ist etwa der Demel in der Innenstadt ist eine gute Anlaufstelle. Wir haben ein paar feine Adressen zusammengestellt und warten auf Ihre Empfehlungen. Schicken Sie uns Ihre Lieblings-Take-Away-Lokale auf wien@kronenzeitung.at. Wir stellen Sie in den nächsten Tagen gerne vor. Was haben wir heute noch: Wo die Wiener Impfstellen mit und ohne Anmeldung sind und einen Rapper, der die Wiener Uber-Szene musikalisch beleuchtet. Das und vieles mehr lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at/wien