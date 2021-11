Herbstwetter 2021: Viel Sonne und wenig Regen

Über 30 Grad noch im September gemessen

Über 30 Grad wurden in diesem Jahr zuletzt am 15. September gemessen, 30,4 Grad waren es etwa in Bad Radkersburg in der Steiermark und 30,3 Grad in Andau im Burgenland. Dass in fast ganz Österreich derzeit Schnee liegt, entspricht in tiefen Lagen etwa dem durchschnittlichen Zeitpunkt der ersten Schneedecke.