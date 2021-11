Home-Invasion vor zehn Jahren nahe Graz geklärt

Die drei Bewohner des Zweifamilienhauses in Pirka vergessen den 27. Mai 2011 sicher nie: Drei maskierte Männer brachen nachts über ein offenes Fenster in das Schlafzimmer der damals 73-Jährigen ein. Sie besprühten sie mit Pfefferspray und fesselten sie an Händen und Füßen. Auch bei dem im Erdgeschoß schlafenden Ehepaar - ein damals 54-Jähriger und eine 39-Jährige - wurde Pfefferspray eingesetzt. Die Täter fesselten beide, zusätzlich wurden sie mit einer Waffe bedroht.