Drei von vier Impfungen sind bereits „Booster“

Wie von der steirischen Impfkoordination bereits vor einiger Zeit prophezeit, nehmen die „Booster“ eine immer größere Rolle an. Sprich: Jene, die der Impfung positiv gegenüberstehen, nehmen auch jetzt das Angebot wieder stark an. Schwieriger ist es, Skeptiker zu überzeugen. So war die Zahl der Erstimpfungen zuletzt - trotz der angedrohten Impfpflicht ab Februar - rückläufig.