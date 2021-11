Steiermark: Erstimpfungen sind wieder rückläufig

Trotz der angedrohten Impfpflicht am Februar: Die Zahl der Erststiche ging in der vergangene Woche in der Steiermark wieder zurück. Umso größer ist die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen - am 7. Dezember öffnet in Mürzzuschlag daher eine neue Impfstraße. Und auch bei Kindern geht es bald los. Gesundeitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß appelliert an Eltern: „Vertrauen Sie der Wissenschaft!“