Eder wieder bestes ÖSV-Ass - Rieder schreibt an

Rieder landet Achtungserfolg

Bei den Damen gelang Christina Rieder ein Achtungserfolg. Die Leogangerin schrieb erstmals seit einem Jahr wieder im Weltcup an und punktete nach tadelloser Vorstellung am Schießstand als 36. des Damen-Sprints. Die 27-Jährige hatte im letzten Winter mit Rückenproblemen zu kämpfen, weshalb sie mit ihrem Start in den Winter zufrieden sein kann.