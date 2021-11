Black Friday an den Börsen

Abgehoben sind Impfstoff-Aktien wie Moderna (+20,6 Prozent), Valneva (+9 Prozent) und Pfizer (+6,11 Prozent). Das Geld der Verlierer ist in Staatsanleihen geflüchtet. In vermeintlich sichere Häfen. Vermeintlich deshalb, weil wir uns in einer Anleihenblase befinden. Aufgeblasen von den Notenbanken, die Anleihen der Südstaaten kaufen, die sonst keiner haben will. Ein sicherer Hafen, der diesen Namen wirklich verdient, bleibt Gold, weil es am Freitag beständig blieb und unverändert zum Vortag schloss. Einfach krisensicher.