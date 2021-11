Vor genau einer Woche erschütterte ein Wettskandal in der Regionalliga Ost Österreichs Fußball bis ins Mark. Zuletzt zeigte sich der inhaftierte Torhüter des SC Neusiedl geständig und will auch mit den Behörden kooperieren, ansonsten wurde es ruhiger in der Causa. Was man zudem betonen muss: Fehler gehören zum Fußball dazu, und nicht jeder Schnitzer ist gleich ein Verbrechen.