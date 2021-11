Wettskandal: SC Neusiedl geht nun auf Behörden zu

Die Ermittlungen wegen eines möglichen Wettbetrugs in der Fußball-Regionalliga-Ost sind voll im Gange. Bei einem der betroffenen Vereine soll es sich um den SC Neusiedl am See handeln. Die Burgenländer verwiesen am Dienstag aber darauf, dass „weder der Verein an sich noch einzelne Funktionäre im aktuellen Verfahren als Verdächtige oder Beschuldigte geführt werden“. Diese Information habe man von den Behörden bei einem Termin am Montag im Bundeskriminalamt in Wien erhalten.