LIVE ab 16 Uhr: Damen-Riesentorlauf in Killington

Nach einer Saison corona-bedingter Pause kehren am Samstag die Frauen auf die nordamerikanische Bühne des alpinen Ski-Weltcups zurück. Mit dem Technik-Wochenende in Killington erwarten die Aktiven außer einem fordernden Hang auch viele Zuschauer und damit ein Kontrastprogramm zum Lockdown wie in Österreich. Die ÖSV-Equipe will im Osten der USA eher am Weltcup-Auftakt in Sölden anknüpfen als an die jüngsten Rennen in Lech/Zürs oder Levi. Mit dem sportkrone.at-Ticker verpassen Sie beim Weltcup-Riesentorlauf ab 16 Uhr (2. Durchgang: 19 Uhr) keinen Schwung.