Bei Kollision Erwachsene und Kinder verletzt

Gegen 12 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Pkw auf der Kerpelystraße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Aufgrund der Schneefahrbahn dürfte er die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren haben und frontal gegen den Pkw einer 30-Jährigen geprallt sein, die ihre beiden kleinen Töchter mithatte. Nach der Erstversorgung der Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurde die Pkw-Lenkerin in das LKH Hochsteiermark (Standort Bruck an der Mur) und die beiden Kinder zum Standort Leoben gebracht. Der 44-jährige Autofahrer trug Verletzungen unbestimmten Grades davon.