Steiermark: Unfälle und Staus nach Wintereinbruch

Sogar Graz könnte angezuckert sein

Vom Schneefall am Freitag blieben nur der Raum Graz und der Südosten ausgespart. In der Obersteiermark gab es hingegen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee, so Zamg-Meteorologe Christian Pehsl. Nach einer Wetterberuhigung am Abend sollten die Niederschläge in der zweiten Nachthälfte zurückkommen sein - und diesmal kann es bis in die tiefen Lagen schneien. Möglicherweise wird sogar die Landeshauptstadt angezuckert.