Neue Variante: Einreisestopp aus 7 Ländern Afrikas

Österreich reagiert auf den in Afrika auftretenden neuen Subtyp des Coronavirus und passt seine Einreiseverordnung entsprechend an. Die Länder Südafrika, Lesotho, Botswana, Simbabwe, Mosambik, Namibia und Eswatini werden als Virusvariantengebiete eingestuft. Einreisen aus diesen Ländern sind daher grundsätzlich untersagt. Die Verordnung soll bereits Freitagmitternacht in Kraft treten.