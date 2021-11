Arsenal: Arteta will Ex-Trainer Wenger zurückholen

Trainer Mikel Arteta vom englischen Premier-League-Klub Arsenal will seinen Vorvorgänger und ehemaligen Erfolgscoach Arsene Wenger zurück zum Verein holen und in neuer Funktion einbinden. Er habe darüber auch schon mit dem Franzosen gesprochen, sagte Arteta, der von 2011 bis 2016 als Spieler bei Arsenal unter Wenger agierte. Welche Position der 72-jährige Wenger bekleiden könnte, ließ der Spanier am Donnerstag offen.