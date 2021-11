Corona-Cluster in der Justizanstalt Wien-Simmering

In der Justizanstalt (JA) Wien-Simmering gibt es einen beachtlichen Corona-Cluster. Wie Justizsprecherin Christina Ratz am Donnerstag mitteilte, sind mit Stand Donnerstag 31 Insassen und drei Bedienstete positiv auf das Coronavirus getestet. Auch in der Justizanstalt Klagenfurt war es kürzlich zu einem Cluster mit rund 50 Infizierten gekommen.