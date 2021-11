Corona-Partys: „Nicht mutwillig in Gefahr bringen“

Derartigen Aufrufen begegnet man mit großer Sorge. Am Donnerstag meldete sich deshalb Niederösterreichs Landessanitätsdirektorin Irmgard Lechner zu Wort. „Als Ärztin muss ich mir in diesem Fall die Frage stellen, wo und wann die Medizin ihre Glaubwürdigkeit bei diesen Personen verloren hat.“ Denn die Grundlage „unseres Handelns als Mediziner ist die evidenzbasierte Versorgung unserer Patienten“, betonte Lechner via Aussendung.