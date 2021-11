Fachexpertise am Bau gefragter denn je

Spezialisten in Extremsituationen unabdingbar

Auch in Extremsituationen sind die Spezialisten unabdingbar. In Zeiten des Klimawandels sorgen Umwelteinflüsse vermehrt zu Katastrophenereignissen wie Muren, Steinschläge oder Überschwemmungen. Gerade in solchen Situationen ist es von großer Bedeutung, dass ausgewiesene Erdbau-Profis im Einsatz sind.