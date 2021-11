Diskussion um Stellen für junge Ärzte und Budget

Ein vier Monate alter Brief, in dem der ärztliche Leiter des Dornbirner Stadtspitals jungen Ärzten mitteilt, dass es nach der Ausbildung keine Übernahmegarantie gibt, sorgt derzeit für Wirbel in der Messestadt. Bürgermeisterin Andrea Kaufmann sah sich dazu genötigt, Stellung zu nehmen - und das Spitalsbudget zu erklären.