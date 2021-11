Zu viele Ärzte fehlen auch in Normalzeiten im Land

„Auch der Landesrechnungshof hat klar festgestellt, dass unsere Krankenhäuser deshalb überlastet sind, weil die ärztliche Versorgung in Oberösterreich schlechter als in den anderen Bundesländern ist“, sagt SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder angesichts des Prüfberichts über die Ergebnisse der Spitalsreform: „Die Menschen gehen also in die Ambulanzen, weil sie keine Facharzttermine bekommen. Wenn wir die Spitäler entlasten wollen, brauchen wir mehr Kassenärztinnen und -ärzte!“ Binder erwartet von Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) Druck auf die Gesundheitskasse, die Zahl der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte auszubauen.