Russische Ärzte laden Impfgegner in Spitäler ein

Russische Ärzte laden prominente Impfmuffel und -gegner nun zu einem Besuch einer Corona-Station ein: Zuletzt sprachen sich einige Politiker, Kunstschaffende und Medienleute skeptisch gegen die Impfung aus. Trotz der großen Arbeitsbelastung werde man Zeit finden, „sie durch die Intensivstationen und pathologischen Abteilungen unserer Krankenhäuser zu führen“, erklärte die Initiative in einem in der Agentur TASS veröffentlichtem offenen Brief.