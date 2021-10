Russin: „Bin nicht geimpft und bereue es“

Putin ordnet weitere Einschränkungen an

Angesichts immer neuer Corona-Höchststände ordnete Russlands Präsident Wladimir Putin weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens an. So müssen künftig Restaurants, Bars und Clubs nachts zwischen 23 und 6 Uhr schließen, wie aus einem Dokument auf der Kreml-Homepage hervorgeht. Vor dem Hintergrund einer weiterhin recht niedrigen Impfquote ordnete Putin zudem zwei freie Tage für Arbeitnehmer an, die sich eine Injektion verabreichen lassen.