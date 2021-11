Black Friday sichert wieder die Rekordumsätze

Black Friday (schwarzer Freitag) wird in den Vereinigten Staaten der Freitag nach Thanksgiving genannt. „In Übersee stürmen die Kunden dann immer die Märkte“, so Hannes Majdic, der mit „electronic4you“ in Kärnten mitmischt. „Viele beginnen bereits am Montag mit den Angeboten. Wir kaufen seit knapp einem Jahr jede Menge Artikel extra nur für den Black Friday am 26. November ein.“