Unter 10.000 Neuinfektionen, aber 72 Tote

Mit überraschend niedrigen Zahlen hat Tag 2 des Lockdowns begonnen: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) wurden in Österreich 9513 Corona-Neuinfektionen gemeldet, allerdings gab es am Vortag massive Probleme mit der Auswertung der PCR-Tests. 72 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind gestorben.