In Vöcklamarkt geht achtes Ärztezentrum in Betrieb

Umzug im Juli geplant

Besonders erfreulich: Das PVE Vöcklamarkt ist das erste in der Versorgungsregion 45 - also im Traunviertel und dem Salzkammergut. Auf den Vöcklamarkter Geschäftsführer Rupert Moser kommen nun stressige Zeiten zu. Anfang des Jahres werden die Kassenärzte Christina Strauss, Vladan Milosevic und Sabine Sagerer, die zuletzt in der Steiermark tätig war, noch im Gebäude in der Hauptstraße 4 ordinieren. „Ab Juli sollte dann das neue ,Haus der Gesundheit‘ samt Amtsgebäude fertig errichtet und ein Umzug möglich sein“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Alois Six .