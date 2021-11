Pfefferoni in den Mund von Sohn (3) gestopft

Er ist ein unbescholtener Busfahrer, doch über seine „Erziehungsmethode“ kann man nur den Kopf schütteln: Ein Tiroler (40) ärgerte sich über seinen kleinen Sohn und presste ihm scharfe Pfefferoni in den Mund. „Eine Dummheit“, bereute er beim Prozess am Landesgericht. Die satte Geldstrafe nahm er umgehend an.