Zehn Corona-Todesfälle über das Wochenende

Zurzeit befinden sich 229 Corona-Patienten in den Salzburger Spitälern, 38 davon werden auf der Intensivstation behandelt. Die Zahl der Todesfälle über die gesamte Pandemie stieg mit den zehn Fällen nun auf insgesamt 670 Todesfälle an. Die 7-Tage-Inzidenz für Salzburg liegt zurzeit bei 1704. Bezirksweit rangieren der Flachgau und der Lungau mit einem Inzidenz-Wert über 2000 an der Spitze. Allein im Flachgau sind zurzeit 6661 Personen aktiv infiziert.