Tödlicher Helikopter-Crash: „Hörte lauten Schlag“

Nach dem tödlichen Hubschrauberabsturz am Sonntag im dichten Nebel bei Wiener Neustadt berichtet ein Zeuge gegenüber der „Krone“, wie er im dichten Nebel den Absturz wahrgenommen hat. Vor Ort ermittelt auch bereits die Flugunfallkommission. Der Helikopter von Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner war am Sonntag beim Landeanflug auf den Flugplatz Wiener Neustadt Ost abgestürzt und in Flammen aufgegangen, der Pilot starb. Haselsteiner selbst war kurz zuvor am Semmering ausgestiegen.