Das sagt der Kenosha-Todesschütze nach Freispruch

„Die Geschworenen haben das richtige Urteil gefällt - Selbstverteidigung ist nicht illegal“, sagte Rittenhouse in vorab veröffentlichten Auszügen aus einem Interview mit dem Fernsehsender Fox. Er sei erleichtert, dass seine „harte Reise“ zu einem Ende gekommen sei. „Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Wir haben den schwierigen Teil überstanden“, fügte Rittenhouse in den Ausschnitten des Interviews hinzu, das Fox direkt nach dem Freispruch aufgenommen hatte und am Montag in voller Länge senden will.