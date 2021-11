Anna Veiths Glücksengerl wird nun erwachsen

In der HIB Saalfelden in einer Klasse mit Matej Svancer

In der HIB Saalfelden ist sie Klassenkollegin von Freeskier Matej Svancer, der im Oktober seinen ersten Weltcupsieg feierte. „Ein cooler Typ“, sagt Viki, die zuletzt in Hippach (T) trainierte, wo Ende November der Europacup (RTL) startet. Mit Bürgler? „Die interne Quali war gut. Ziel ist, heuer in den Europacup reinzufinden.“ Vor allem im RTL und im Super G, ihren Lieblingsdisziplinen. Wie einst vom großen Vorbild Veith.