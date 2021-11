Lehrplan statt Leerplan

Estland ist anders. Seit Jahren. Dort haben Kinder seit 25 Jahren Internet-Zugang in Schulen. Dort wird Robotik und Informatik bereits in den meisten Grundschulen gelehrt. Estland, übrigens Nummer 1 in der Pisa-Studie, lässt im Bildungssystem auch Spielraum für Freiraum: Gut 90 Prozent der Grundschulen und 60 Prozent der Kindergärten unterrichten IT. Ergebnis: ein massiver Vorsprung durch Technik, von dem vor allem die Wirtschaft profitiert. Estland zählt bloß 1,3 Millionen Einwohner. Zugleich über 1000 Start-ups. Im Verhältnis Einwohner zu Unicorns (das sind Start-ups mit einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar) ist Estland überhaupt Weltspitze: Der Video-Telefonie-Dienst Skype wurde 2003 von estnischen Ingenieuren entwickelt, 2005 um 2,6 Milliarden an eBay und 2011 um 8,5 Milliarden Dollar an Microsoft verkauft. 44 Prozent der Skype-Mitarbeiter sitzen noch heute in Estland.