Tiroler (70) kracht mit Transporter in Baumgruppe

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagvormittag im Tiroler St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel). Ein 70-jähriger Österreicher war mit seinem Kleintransporter von der Straße abgekommen und in eine Baumgruppe geprallt. Der Mann wurde vom Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.