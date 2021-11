Ein Naturerlebnis weit über die Grenzen hinweg

Wer dem Grau entkommen möchte, unternimmt am besten einen Ausflug in höhere Lagen. Immer einen Besuch wert ist das Wildrosenmoos zwischen Sulzberg und Oberreute (D). Man kann die Rundtour entweder auf der Vorarlberger oder der Allgäuer Seite starten. Einen kleinen Wanderparkplatz gibt es beispielsweise im Oberreutner Ortsteil Hinterschweinhöf. Von dort führt der Wanderweg in knapp zwanzig Minuten direkt zum idyllisch gelegenen Rastplatz Wildrosenmoos. Dort stehen Holzbänke an dunklen Tümpeln die spiegelglatt in der Landschaft liegen, umsäumt von hell schimmernden Birken.