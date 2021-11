Doppelschlag | Letzter Lockdown?

Doppelschlag. Nun also doch: wieder Lockdown, und die Impfpflicht kommt auch - ein Doppelschlag. In einer bis tief in die Nacht hinein dauernden Besprechung einiger Landeshauptleute mit Bundeskanzler und Gesundheitsminister am Vorabend der Landeshauptleutekonferenz in Tirol gelang doch noch ein Kompromiss, einigte man sich auf ein nochmaliges Herunterfahren des Landes bis zum 13. Dezember. Gastronomie, Hotellerie und Handel bleiben, wie wir es aus den früheren Lockdowns kennen, zu, die Schulen allerdings offen. Auf den 20-tägigen Voll-Lockdown folgt dann erneut der Drittel-Lockdown: Ungeimpften bleiben Gastro und Handel weiter verwehrt. Und ab dem Februar gilt dann überhaupt Impfpflicht. Die Intention ist klar: So viele Menschen wie möglich sollen sich doch noch gegen Covid-19 impfen lassen. Damit wir diese Pandemie endlich überwinden. Da scheint übrigens eine Mehrheit mitgehen zu können: Auf die diesbezügliche „Frage des Tages“ via krone.at zeigt eine knappe Zweidrittelmehrheit Verständnis für den Voll-Lockdown. Dann hoffen wir, dass er auch hilft!