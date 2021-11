Farbzauber im Mühlviertel mit langer Tradition

„Zuerst ist das Leinen grün, wenn wir es aus dem Färbebottich ziehen“, erzählt Maria Wagner. Doch dann passiert das „Blaue Wunder“: Beim Kontakt mit der Luft verändert der Stoff wie durch Zauberhand seine Farbe und erstrahlt nach kurzer Zeit im kräftigen Indigo-Blau - seit Jahrhunderten die Farbe der Blaudruck-Kunst, die die Wagners im Blut haben: „Wir führen unseren Familienbetrieb in Bad Leonfelden schon in vierter Generation.“ Der Ururgroßvater hatte das aufwändige Stoffveredelungsverfahren, das zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, in Böhmen erlernt. Er gab sein Wissen, und seine Handdruckmodeln weiter, die man bis heute für das Bedrucken mit Mühlviertler Motiven braucht.