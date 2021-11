Ab jetzt kann jeder kochen wie im Gemeindebau

Die ganze kulinarische Vielfalt im Gemeindebau

So vielfältig wie die Bewohner sind auch die Rezepte der einzelnen Kochgruppen, welche von Wohnpartner gesammelt und nun im Buch „Krautfleckerl und Kimchi“ (Brandstätter Verlag) veröffentlicht wurden. Neben den kulinarischen Inspirationen steht auch das Leben im Gemeindebau im Mittelpunkt des Werks, in dem auch einzelne Bewohner und Hobbyköche ihre Geschichten erzählen. So hat die Gruppe „Mahlzeit Nachbarinnen“ auf den Punkt gebracht, was die Kochgruppe für die Nachbarschaft bedeutet: „Gutes Essen macht gute Stimmung, gute Stimmung macht gute Freundschaft und Freundschaft ist gesund“.