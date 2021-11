Gemeindebau-Bewohner mussten zum Hydranten pilgern

Aufregung wegen der Reparaturarbeiten

Noch ärgerlicher als das Unglück selbst war für einige Bewohner, dass nicht unmittelbar nach Feststellung des Schadens mit den Reparaturarbeiten durch einen Installateur an der Leitung begonnen wurde. In ihrer Verzweiflung verständigten einige Alt-Bezirkschef Paul Stadler (FPÖ), der sich der Sache annahm. „Ich habe umgehend Wiener Wohnen kontaktiert, allerdings konnte mir niemand einen Grund sagen“, berichtet der frühere Vorsteher. Eine große Hausverwaltung wie Wiener Wohnen müsse für so einen Fall gewappnet sein.