Brasilien-Präsident Bolsonaro für WM alle 2 Jahre!

Bei einem Besuch des Endspiel-Orts der Fußball-WM in Katar 2022 hat sich Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro Medien zufolge für eine Austragung der WM alle zwei Jahre ausgesprochen! „Ich werde meine Meinung als Hobbyfußballer sagen. Die WM alle zwei Jahre ist zu begrüßen, weil sie den wirtschaftlichen Aspekt fördert. Vier Jahre sind vielleicht ein bisschen lang“, sagte Bolsonaro, als er am Lusail-Stadium in Doha ankam, wie etwa die Zeitung „Folha de S. Paulo“ berichtete.