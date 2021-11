USA: Bär steckte einen Monat mit Kopf in Kanister

Ein paar Tage später konnte die Bärin während einer nächtlichen Streife betäubt und aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Durch ein Loch im Boden des Kanisters hatte das Tier zwar fressen und trinken können. Da das Plastik aber an seinem Hals bereits tiefe Wunden hinterlassen hatte, wurde es noch 36 Stunden in einer Wildstation mit Antibiotika behandelt, bevor es wieder in die Freiheit entlassen wurde.