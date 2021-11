Trotz kranker Lunge 283 Treppenstufen hinauf

Hauptursache ist Rauchen

In Österreich leiden 400.000 Menschen an COPD, das primär durch Rauchen ausgelöst wird. „Wenn man raucht, sollte man einmal drüber nachdenken, ob das gescheit ist. Denn so praktisch ist das Ding auch wieder nicht“, verwies Renate Schweiger auf ihr drei Kilo schweres Sauerstoffgerät, das sie über die 283 Stufen der Bergiselschanze nach oben schleppte.