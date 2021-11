Endlich kommt das lang ersehnte Pflegepaket

Gesundheitslandesrätin Annette Leja möchte nicht vorgreifen und hält sich bedeckt. Nur so viel: „Wir befinden uns nun in den finalen Verhandlungen für ein Pflegepaket, das seinem Namen auch gerecht wird.“ Unabhängig davon kündigte sie in der Landtagssitzung am Mittwoch an: Es wird umfassende Pakete geben, eines schon Ende November, ein größeres noch in dieser Legislaturperiode. Was sich aber in spätestens zwölf Tagen ändern wird, verriet sie dem Tiroler Landtag nicht.