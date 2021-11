Queen Elizabeth zeigt sich demonstrativ stehend

Nachdem sie am Wochenende aus gesundheitlichen Gründen ihre Teilnahme an einer Zeremonie zum Weltkriegsgedenken absagen musste, hat sich Königin Elizabeth II. am Mittwoch trotz Rückenproblemen demonstrativ und aufrecht stehend vor den Kameras gezeigt. Auf Fotos ist zu sehen, wie sich eine lächelnde Queen im grün, orange und weiß geblümten Kleid mit dem scheidenden Befehlshaber der britischen Streitkräfte, General Nicholas Carter, unterhielt.