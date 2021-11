Sorge um Queen: Was verheimlicht der Palast?

„Frage mich, was vor sich geht“

Britische Medien spekulierten nun in ihren Montagsausgaben, dass der Palast etwas verschweigt. Der Royal-Fotograf der britischen Zeitung „Sun“, Arthur Edwards, erklärte, er habe schon damit gerechnet, dass die Queen ihre Teilnahme an den Remembrance-Feierlichkeiten absagen würde. Er habe schon vor der Absage davon erfahren. Was ihn aber überrascht, sei, dass der Palast „enthüllte, dass sie an Rückenproblemen“ leide. Und das will der langjährige Royal-Kenner nicht so recht glauben. Es sei ungewöhnlich, dass dies öffentlich gemacht wurde, meint er.