Black Wings Linz besiegen Tabellenzweiten Fehervar

Die Black Wings Linz haben am ersten Spieltag nach der Länderspiel-Pause ihren Aufwärtstrend fortgesetzt! Die Oberösterreicher feierten am Dienstag in der ICE-Hockey-League beim Tabellenzweiten Fehervar einen 3:2-Sieg. Dadurch baute Olimpija Ljubljana mit einem 5:3-Erfolg in Znojmo die Tabellenführung weiter aus.