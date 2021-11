Sonnleitner: „Die Lust am Autokaufen ist weg“

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, an viele Details ist dabei zu denken. „Wir brauchen allein in Wien hundert neue Computer. Das ist nicht einfach in dieser Zeit, in der es oft Verzögerungen gibt“, sagt Sonnleitner. Modelle der Marken Renault, Nissan, Dacia und Alpine werden bei Sonnleitner angeboten. Die angespannte Liefersituation macht dem Familienbetrieb zu schaffen. „Noch können unsere Hersteller gut liefern, aber jetzt gehen uns dann auch die Autos aus“, ist Wolfgang Sonnleitner Realist. Die fehlenden Fahrzeuge drücken auch auf das Käuferinteresse: „Die Lust am Autokaufen ist weg. Viele ziehen jetzt gar nicht los, um sich umzuschauen, weil sie denken, dass sie ihr Wunschauto wahrscheinlich eh nicht bekommen.“