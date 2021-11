Lady Gaga sorgte in New York für „Marilyn-Moment“

Hui, was für ein Anblick! Lady Gaga, die sich gerade für die Promotion ihres neuen Films „House of Gucci“ in New York befindet, sorgte am Rande eines Pressetermins für reichlich Aufregung in den Straßen des Big Apple. Die Sängerin und Schauspielerin hatte nämlich einen echten „Marilyn-Moment“ und ließ dabei ziemlich tief blicken.