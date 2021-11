Lady Gaga posiert splitternackt für die „Vogue“

„Ich hatte irgendwann gegen Ende der Dreharbeiten psychologische Schwierigkeiten. Ich war entweder in meinem Hotelzimmer und lebte und sprach als Reggiani, oder ich war am Set und lebte und sprach als sie“, erklärte die Schauspielerin. „Ich erinnere mich, dass ich eines Tages in Italien mit Hut rausging, um einen Spaziergang zu machen. Ich war etwa zwei Monate lang nicht spazieren gegangen und ich geriet in Panik. Ich dachte, ich wäre an einem Filmset.“